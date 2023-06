Ukraine-Krie

Aus mehreren Städten gab es in der Folge Berichte über Explosionen. Der Bürgermeister von Charkiw im Osten des Landes teilte mit, es habe dort mindestens drei Einschläge gegeben, unter anderem in eine Gasleitung, woraufhin ein Feuer ausgebrochen sei. Aus der Hauptstadt Kiew hieß es, Raketenteile seien auf einen Parkplatz in einem zentralen Bezirk gestürzt. Die 16. Etage eines Wohngebäudes neben dem Parkplatz habe zudem Feuer gefangen. Mindestens zwei Menschen seien verletzt worden. Explosionen wurden auch aus den Städten Dnipro und Krementschuk gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.