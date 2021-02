Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine Klage gegen Deutschland wegen eines Luftangriffs im afghanischen Kundus im Jahr 2009 abgewiesen. Die Ermittlungen der deutschen Justiz seien ausreichend gewesen, hieß es in dem Urteil der Straßburger Richter.

Ein Afghane, der damals zwei Söhne verlor hat, wirft Deutschland Verstöße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention vor. Zusammen mit zwei weiteren Hinterbliebenen reichte er daher Klage auf Schadenersatz ein. Zuvor waren sie mit ihrem Anliegen vor deutschen Gerichten gescheitert.



Bei dem von Bundeswehr-Oberst Klein veranlassten Bombardement zweier Tanklaster waren im September 2009 etwa 100 Menschen getötet worden. Die Fahrzeuge waren von Taliban in der Nähe des deutschen Feldlagers Kundus gekapert worden. Klein hatte befürchtet, die Dschihadisten könnten sie als rollende Bomben einsetzen.

Hör-Tipps

In der Deutschlandfunk-Sendung Hintergrund lief ein ausführlicher Beitrag zu dem Luftangriff.



Um 19.15 Uhr sendet der Deutschlandfunk in der Sendung "Das Feature" den ersten von sechs Teilen der Reihe "Der verlorene Frieden - Deutschlands Einsatz in Afghanistan".

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.