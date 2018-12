Syrien hat die mutmaßlich von Israel ausgeführten Luftangriffe auf seinem Territorium verurteilt.

Das Außenministerium erklärte in einer Botschaft an den UNO-Sicherheitsrat und Generalsekretär Guterres, Israel behindere den Kampf gegen den Terrorismus und habe die Attacke nur gewagt, weil es von den USA unbegrenzt unterstützt werde. Zuvor hatte der israelische Regierungschef Netanjahu mitgeteilt, sein Land werde eine militärische Verankerung des Iran in Syrien auch weiterhin nicht dulden, weil eine solche sich direkt gegen Israel richte. Auf die Angriffe selbst ging er dabei nicht ein. Ziele sollen Waffenlager der iranischen Revolutionsgarden und ihrer Verbündeten von der Schiitenmiliz Hisbollah gewesen sein.



Israel wendet sich gegen eine Ausweitung der Macht des Iran in der Region und hat in Syrien bereits öfter mutmaßliche Stellungen Teherans bombardiert.