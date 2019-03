Der US-Flugzeugbauer Boeing hat nach zwei Abstürzen von Maschinen des Typs 737 Max 8 eine rasche Erweiterung der Steuerungssoftware versprochen.

In den vergangenen Monaten habe man bereits ein verbessertes Kontrollprogramm entwickelt, teilte das Unternehmen am Abend mit. In den kommenden Wochen werde es bei sämtlichen betroffenen Maschinen installiert. Laut Unfallermittlern drückt der Bordcomputer die Nase des Flugzeugs automatisch immer wieder nach unten, während die Crew versucht, nach oben zu steuern.



Vor Boeings Ankündigung hatte die US-Luftfahrtbehörde FAA noch einmal auf die Änderungen gedrungen. Mehrere andere Länder verhängten bereits Start- und Landeverbote, darunter Äthiopien, China, Indonesien und Singapur. Bei dem Absturz der Boeing-Maschine in Äthiopien waren am Sonntag alle 157 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Im Oktober war in Indonesien ein Flugzeug desselben Typs abgestürzt.