Das Bundeskartellamt hat die Übernahme der Fluggesellschaft Condor durch die polnische Luftfahrt-Holding PGL erlaubt.

Es bestünden keine relevanten Überschneidungen zwischen Condor und der Fluggesellschaft LOT. Diese gehört zu PGL. Wie das Bundeskartellamt weiter erklärte, ergänzen sich beide Unternehmen, so dass Condor im Wettbewerb mit dem Marktführer Lufthansa in Deutschland gestärkt wird.



Die staatlich kontrollierte PGL hatte in einem Bieterverfahren den Zuschlag für Condor erhalten, die ehemalige Tochterfirma des insolventen britischen Touristik-Konzerns Thomas Cook.