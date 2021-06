Die Europäische Union sperrt ab morgen den Luftraum für Flugzeuge aus Belarus. Als Grund für die Strafmaßnahme wird die von belarussischen Behörden erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minsk genannt. An Bord war der regierungskritische Journalist Protassewitsch, der nach der Landung festgenommen wurde.

Die belarussische Airline Belavia fliegt rund 20 Städte in der EU an - darunter Berlin, Frankfurt, München und Wien. Zudem können deren Maschinen auch nicht mehr den Luftraum der EU für Flüge in andere Staaten nutzen. Die Durchsetzung des Flugverbots obliegt den nationalen Regierungen.



Auch für Airlines anderer Länder gibt es Restriktionen. So ordnete die europäische Flugsicherheitsbehörde ein Flugverbot über Belarus an. Der Internationale Luftfahrtverband nannte das Vorgehen der EU-Behörde rückschrittlich, enttäuschend und sprach von einer Politisierung der Flugsicherheit. Bisher wurde das Umfliegen des Luftraums über Belarus nur empfohlen.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.