Die Europäische Union sperrt von heute an ihren Luftraum für Flugzeuge aus Belarus.

Grund ist die von Belarus erzwungene Landung einer Passagiermaschine Ende Mai in Minsk. An Bord war der regierungskritische Journalist Protassewitsch, der festgenommen wurde.



Die belarussische Airline Belavia fliegt rund 20 Städte in der EU an - darunter auch Berlin, Frankfurt und München. Ihre Maschinen können auch nicht mehr den Luftraum der EU für Flüge in andere Staaten nutzen. Die Durchsetzung des Flugverbots obliegt den nationalen Regierungen.



Auch für Airlines anderer Länder gibt es Restriktionen: Die europäische Flugsicherheitsbehörde hat bereits ein Flugverbot über Belarus angeordnet.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.