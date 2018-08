Die irische Fluggesellschaft Ryanair und die italienische Pilotenvereinigung Anpac haben sich im Konflikt über Arbeitsbedingungen geeinigt.

Nach achtmonatigen Verhandlungen sei ein Tarifvertrag für die in Italien stationierten Piloten unterzeichnet worden, erklärte die Gewerkschaft. Die mehr als 300 Piloten erhalten demnach mehr Geld und werden besser abgesichert. In der vergangenen Woche hatte Ryanair bereits eine Einigung mit der irischen Pilotengewerkschaft Forsa erzielt.



Mitte August hatten Ryanair-Piloten in mehreren Ländern die Arbeit niedergelegt, darunter in Italien und Irland. 600 Flüge fielen aus. Das Unternehmen sieht sich seit längerem Vorwürfen ausgesetzt, seine Mitarbeiter deutlich schlechter zu bezahlen als andere Fluggesellschaften. Ryanair hatte sich erst im vergangenen Jahr bereit erklärt, Gewerkschaften als Gesprächspartner anzuerkennen.