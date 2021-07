Das Nachfolge-Unternehmen der italienischen Fluggesellschaft Alitalia kann seinen Flugbetrieb Mitte Oktober aufnehmen.

Das Wirtschaftsministerium in Rom teilte mit, die EU-Kommission habe der Gründung der Italia Trasporto Aereo - kurz Ita - zugestimmt. Zuletzt hatte es zwischen Rom und Brüssel unter anderem Uneinigkeit über Start- und Landerechte an bestimmen Flughäfen gegeben. Alitalia war seit Jahren auf staatliche Hilfen angewiesen.



Ita will nach eigenen Angaben mit 52 Maschinen an den Start gehen. Bis 2025 soll die Belegschaft bis zu 5.700 Mitarbeiter umfassen.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.