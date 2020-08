Umweltverbände haben die Schließung mehrerer deutscher Regionalflughäfen gefordert.

In einer Studie des Bundes für Umwelt und Naturschutz - BUND - und des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft heißt es, keiner der 14 Regionalflughäfen habe in allen drei bewerteten Kategorien Wirtschaftlichkeit, Verkehrsentwicklung und Anbindung an den internationalen Luftverkehr eine positive Bewertung geschafft. Sieben der Flughäfen hätten sogar in allen drei Kategorien versagt. Dies seien die Airports in Erfurt-Weimar, Frankfurt-Hahn, Kassel-Calden, Niederrhein-Weeze, Paderborn/Lippstadt, Rostock-Laage und Saarbrücken. Sie müssten sofort geschlossen werden, forderten die beiden Organisationen.



Weiter heißt es in der Studie, trotz insgesamt 206 Millionen Euro an Subventionen in den Jahren 2014 bis 2018 habe es nur an drei der 14 Flughäfen einen klaren Zuwachs an Passagieren gegeben, nämlich in Memmingen, Dortmund und Karlsruhe/Baden-Baden.