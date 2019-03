Die Luftfahrtbehörde der USA verhängt zunächst kein Startverbot für Boeing 737 Max 8-Maschinen.

Die Untersuchung habe gerade erst begonnen, teilte die Behörde in Washington mit. Am Sonntag war eine Boeing 737 Max 8 in Äthiopien abgestürzt, 157 Menschen kamen ums Leben. Im Oktober waren beim Absturz einer baugleichen Maschine in Indonesien 189 Menschen gestorben. Mehrere Länder verhängten bereits Start- und Landeverbote, darunter Äthiopien, China, Indonesien und Singapur.



Der US-Flugzeugbauer Boeing sicherte eine rasche Erweiterung der Steuerungssoftware zu. Laut Unfallermittlern drückte der Bordcomputer kurz vor dem Absturz in Indonesien die Nase des Flugzeugs automatisch immer wieder nach unten, während die Crew versuchte, nach oben zu steuern.



Der Flug-Experte und Honorarprofessor für Luftverkehrsrecht, Giemulla, plädierte dafür, die Piloten besser auf Ausnahmesituationen vorzubereiten. Seiner Ansicht nach wäre es in solch einer Situation besser, den Bordcomputer abzuschalten und die Maschine selbst zu fliegen. Viele Piloten verstünden sich heutzutage aber nur noch als Knöpfchendrücker, sagte Giemulla im Deutschlandfunk. Darum müsse das Fliegen der Maschine in einer lebensbedrohlichen Situation ausreichend trainiert werden, auch psychologisch.