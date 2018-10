Die Luftfahrtbranche hat Vorkehrungen angekündigt, um massive Störungen im Flugverkehr künftig zu verhindern.

Wie aus einer gemeinsamen Erklärung von Branchenvertretern und Politikern aus Bund und Ländern hervorgeht, soll das Ausmaß der in diesem Jahr aufgetretenen Flugausfälle und Verspätungen künftig reduziert werden. Zu den insgesamt 25 beschlossenen Maßnahmen zählt unter anderem eine Aufstockung des Personals für die Flugsicherung. In Spitzenzeiten soll auch das Flughafenpersonal verstärkt werden, etwa durch flexible und anreizbasierte Dienstpläne. Die Fluggesellschaften sagten wiederum zu, durch eine vorausschauende Wartung technische Störungen an Flugzeugen zu minimieren. Passagiere sollten künftig frühzeitig über Verspätungen informiert werden, hieß es. Konkreter wurden die Maßnahmen nicht gefasst. Bundesverkehrsminister Scheuer sprach nach dem Krisengipfel von einem guten ersten Schritt.



Zu den Hauptreisezeiten waren im Sommer europaweit ungewöhnlich viele Flüge verspätet oder ausgefallen. In Deutschland war die Lage auch in Folge der Pleite der Fluggesellschaft Air Berlin angespannt.