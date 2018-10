Es war höchste Zeit, dass sich die Verantwortlichen der Luftverkehrsbranche und der Politik einmal zusammengesetzt haben. Ein solches Chaos am Boden und am Himmel sollte man den Fluggästen möglichst nicht noch einmal zumuten: So hat sich die Zahl der Flugausfälle im laufenden Jahr mehr als verdoppelt, jeder vierte Flug war um mehr als eine Viertelstunde verspätet.

Schnelle Änderungen unrealistisch

Zu hoffen, dass der Gipfel schnell zu grundlegenden Änderungen führen könnte, ist aber unrealistisch. Es könnte allenfalls kleine Erleichterungen geben: Denn wenn sowohl die Fluggesellschaften als auch die Flughafenbetreiber ihr Personal beim Einchecken und bei der Abfertigung aufstocken, dann dürfte dies die Wartezeiten etwas verkürzen. Auch das Einrichten von Überholspuren bei der Sicherheitskontrolle könnte helfen oder eine bessere technische Ausstattung. Für Erleichterung sorgen wird auch eine bessere Planung der Fluggesellschaften. Die müssen ihre Flugpläne künftig so gestalten, dass sie Verspätungen nicht mehr stillschweigend einkalkulieren. Das könnte zumindest auf mittlere Sicht Wirkung zeigen. Die Folgen der Air-Berlin-Pleite sollten auch allmählich verarbeitet sein. Da hatten die Wettbewerber ja nicht so schnell die Kapazitäten hochfahren können, um deren Ausfälle wettzumachen.

Lösung nur auf europäischer Ebene

So weit, so gut. Doch vieles von dem, was heute in Hamburg vorgestellt wurde, gehört wieder in die Kategorie Absichtserklärung. Denn die wirklich strukturellen Probleme der Luftfahrt kann die Politik in Deutschland nicht allein ändern. Das muss auf europäischer Ebene geschehen. Ein Beispiel: Dass die Flugzeuge nicht immer den direkten Weg wählen können und Umwege fliegen müssen, liegt daran, dass der europäische Luftraum nicht so einheitlich geregelt ist, wie das angezeigt wäre. Dagegen stehen die nationalen Interessen der jeweiligen Staaten.

Ein anderes Beispiel: Die Regulierung ist zu unflexibel, weil sie über zu lange Zeiträume plant. Den aktuellen Boom im Luftverkehr haben die Politiker so nicht auf dem Schirm gehabt. Doch die Vorgaben aus Brüssel haben Konsequenzen. Sie bestimmen etwa auch die Planung der Flugsicherungen, wie viele Fluglotsen sie ausbilden. Deren Ausbildung aber dauert mehrere Jahre. Wenn dann außergewöhnliche Ereignisse hinzukommen wie Insolvenzen oder Streiks, dann gerät das System an den Rand des Zusammenbruchs. Es ist ohnehin auf Kante genäht. Und das geht zu Lasten der Passagiere und der Mitarbeiter. Piloten, Flugbegleiter und Bodenpersonal werden von einzelnen Marktteilnehmern – siehe Ryanair – bis an den Rand der Leistungsfähigkeit ausgenutzt. Der Druck in der Branche steigt, weil der Wettbewerb so hart ist. Deshalb drückt man die Kosten, um mit Schnäppchenpreisen noch mehr Fluggäste zu gewinnen.

Der Himmel ist also ein gutes Beispiel für die Grenzen des Wachstums. Jeder einzelne Verbraucher kann entscheiden, ob er in diesem System noch mitmachen möchte.

