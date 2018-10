Die Luftfahrtbranche hat Vorkehrungen angekündigt, um massive Störungen im Flugverkehr künftig zu verhindern.

Wie aus einer Erklärung von Branchenvertretern hervorgeht, soll das Ausmaß der in diesem Jahr aufgetretenen Flugausfälle und Verspätungen reduziert werden. Dazu solle die Flugsicherung mehr Personal erhalten. Die Fluglinien sollten ihre Flugpläne verbessern. Darüber hinaus werden Kunden künftig frühzeitig informiert und Engpässe bei Sicherheitskontrollen sollten vermieden werden. Bundesverkehrsminister Scheuer sprach nach dem Krisengipfel in Hamburg von einem guten ersten Schritt.



Zu den Hauptreisezeiten waren im Sommer europaweit ungewöhnlich viele Flüge verspätet oder ausgefallen. In Deutschland war die Lage auch in Folge der Pleite der Fluggesellschaft Air Berlin angespannt.