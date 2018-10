Der Luftfahrtgipfel hat nach Einschätzung der Verbraucherzentralen konkret für die Fluggäste wenig gebracht.

Für Verbraucher sei es wichtig, dass ihre Rechte auf dem Papier tatsächlich auch besser durchgesetzt werden könnten, heißt es in einer Erklärung vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Dazu fehlten Vorschläge. Beklagt wird zudem, dass viele Fluglinien die Ansprüche von Passagieren bei Verspätungen und Annullierungen grundsätzlich erst einmal abblockten.



Vertreter von Bund, Ländern und der Luftverkehrswirtschaft hatten sich gestern in Hamburg auf Maßnahmen verständigt, um Missstände wie Verspätungen und Annullierungen anzugehen. So sollen mehr Fluglotsen ausgebildet und die Sicherheitskontrollen effektiver werden.