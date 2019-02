Für 2018 hatte Airbus ein Ziel: Der europäische Luftfahrtkonzern wollte erstmals 800 Flugzeuge ausliefern. Dieses Ziel hat er punktgenau erreicht. Das dürfte auch Tom Enders freuen, der heute in Toulouse zum letzten Mal die Bilanz vorstellen wird – nach sieben Jahren an der Spitze übergibt er nun an den Franzosen Guillaume Faury.

Im Wettstreit mit Airbus den Kürzeren gezogen

Doch im Wettstreit mit Boeing zieht Airbus in diesem Jahr den Kürzeren: Die Amerikaner haben im vergangenen Jahr 806 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert – sie hatten sich eigentlich ein noch höheres Ziel gesetzt. Doch auch unabhängig vom ewigen Wettlauf zwischen den beiden Großen drücken Airbus Sorgen, zunächst droht da ein harter Brexit, der das britisch-deutsch-französische Gemeinschaftsunternehmen schwer treffen könnte. Entsprechend deutlich hatte Enders sich vor zwei Wochen in einem Video an die Briten gewandt:

"Bitte hören Sie nicht auf den Wahnsinn der Brexit-Befürworter, die behaupten, dass wir, weil wir hier riesige Fabriken haben, uns nicht bewegen werden und immer hier sein werden. Sie irren. Natürlich ist es nicht möglich, unsere großen britischen Fabriken sofort aus Großbritannien zu verlagern. Aber unser Geschäft ist langfristig, und wir könnten gezwungen sein, unsere Investitionen im Fall eines harten Brexit umzulenken."

Worte, die auf der Insel nicht unbedingt gut ankamen. Schon seit einem Jahr aber plagen den Konzern auch die Sorgen um den Fortbestand des großen Flaggschiffs, des A 380. So hat die australische Qantas die Bestellung von acht Flugzeugen storniert. Schlimmer noch: Auch die Emirates aus Dubai möchte angeblich gern die Bestellung von 20 Flugzeugen aus dem vergangenen Jahr stornieren. Die hatte die arabische Fluggesellschaft erst im vergangenen Jahr nach zähen Verhandlungen aufgegeben. 109 A 380 fliegen schon für Emirates, 53 weitere sind bisher bestellt. Emirates möchte stattdessen angeblich lieber die kleineren A350 Flugzeuge ordern.

A 380 hängt von Emirates ab

Von den Arabern hängt es nun ab, ob der A 380 weitergebaut werden kann. Denn jetzt schon kann Airbus den Riesenflieger fast nur auf Basis dieser Bestellung weiterführen, denn auch andere Fluggesellschaften denken über Stornierungen nach. Und das, obwohl der A380 erst 31 Jahre nach dem Jumbo, der Boeing 747 gestartet war. Jumbo-Erfinder war Boeing-Ingenieur Joe Sutter, der schon 2014, zwei Jahre vor seinem Tod, prophezeite:

"Airbus ist ein sehr guter Wettbewerber, sie bauen gute Flugzeuge. Der A380 war vielleicht nicht zu ihrem Wohl, weil er sie viele Milliarden Dollar gekostet hat und dem, so glaube ich, keine allzu lange Zukunft beschieden ist."

Der Jumbo dürfte den A 380 noch überleben – wenn auch nur noch als Frachtflugzeug.