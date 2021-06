Luftfahrtkonferenz in Berlin

Bundeskanzlerin Merkel hat einen Umstieg auf erneuerbare Energien im Flugverkehr gefordert. Auf der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Berlin sagte sie, dies müsse so schnell wie möglich geschehen, weil die Produktzyklen in der Luftfahrtindustrie sehr lang seien.

Merkel sprach sich etwa dafür aus, die Nutzung synthetischer Kraftstoffe weiter voranzutreiben, die mit Hilfe von Strom hergestellt werden. Derzeit ließen Preise und Menge noch zu wünschen übrig. Lufthansa-Chef Spohr sagte, Kraftstoffe aus sauberer Elektrizität seien heute zehnmal so teuer wie herkömmliches Kerosin. Mehrkosten müssten kompensiert werden, den Umstieg schaffe man nur gemeinsam mit dem Staat.



Hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie von Verbänden und Gewerkschaften diskutieren vor Ort und virtuell über die Zukunft der Branche nach der Corona-Pandemie.



Vor der Konferenz sagte Bundesverkehrsminister Scheuer im Deutschlandfunk, es gebe einen Hoffnungsschimmer für die Branche nach der schwersten Krise seit Jahrzehnten. Der CSU-Politiker kritisierte, dass einige Airlines erneut mit Dumpingpreisen würben. Diese seien keine Perspektive. Scheuer betonte zugleich, dass er die Freiheit der Mobilität nicht einschränken wolle. So sollten Kurzstreckenflüge nicht verboten, Bahn-Alternativen jedoch ausgebaut werden. Technologischer Forschritt werde Flugverkehr durch verbrauchsärmere Triebwerke und moderne Treibstoffe umweltverträglicher machen, meinte Scheuer.

