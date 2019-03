Wegen der seit Tagen anhaltenden Software-Panne bei der Deutschen Flugsicherung sind mehrere Flüge ausgefallen.

Allein die Lufthansa musste in Frankfurt am Main 46 Verbindungen absagen. Davon waren 4.500 Passagiere betroffen. Nach Angaben des Betreibers Fraport fielen insgesamt 66 Flüge aus.



Die Software-Störung in der Zentrale der Fluglotsen im hessischen Langen dauert bereits seit Mittwochabend. Seitdem wurde die Zahl der Passagierflüge im Luftraum über weiten Teilen Deutschlands um ein Viertel reduziert.