Die Aktionäre der angeschlagenen Fluggesellschaft Lufthansa haben den Weg für das staatliche Rettungspaket freigemacht. Wirtschaftsminister Altmaier zeigt sich zufrieden.

Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung stimmten sie der Beteiligung des Bundes zu. Insgesamt umfasst das Rettungspaket finanzielle Hilfen in Höhe von neun Milliarden Euro für die Lufthansa. Davon sollen 5,7 Milliarden Euro als Stille Einlagen eingebracht werden. Der Bund wird 20 Prozent am Grundkapital der Fluglinie übernehmen. Außerdem sind bis zu drei Milliarden Euro Kredit durch die staatliche Förderbank KfW vorgesehen.



Die Fluggesellschaft war in die Krise geraten, nachdem der Flugverkehr wegen der Corona-Pandemie fast vollständig eingebrochen war. Der Konzern steht nun vor erheblichen Einschnitten und Kostensenkungen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte in Berlin, die Lufthansa habe nach der Entscheidung der Aktionäre eine Perspektive, um die schwerste Herausforderung der Firmengeschichte zu bestehen. Der Bund werde sich nicht ins operative Geschäft einmischen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.