Wegen der befürchteten Auflagen der EU-Kommission hat der Aufsichtsrat der

In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, die Maßnahmen würden eine Schwächung der Drehkreuzfunktion an den Heimatflughäfen der Lufthansa in Frankfurt und München zur Folge haben. Die Auswirkungen müssten intensiv geprüft werden. Die Finanzhilfen sähe das Gremium weiterhin als einzig gangbare Alternative an. Zugleich vertagte der Aufsichtsrat die geplante außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre. Auch ihre Zustimmung ist erforderlich.



Laut Medienberichten soll die Lufthansa nach dem Willen der Kommission in Frankfurt und München Start- und Landerechte an Konkurrenten abgeben. Dies lehnt die Bundesregierung ab.