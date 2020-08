Nach der Teilverstaatlichung der Lufthansa stehen nun die beiden Vertreter des Bundes im Aufsichtsrat des Unternehmens fest.

Der frühere Chef des Flughafens München, Kerkloh, sowie die Vorstandsvorsitzende des Hamburger Hafenbetreibers HHLA, Titzrath, sollen in das Kontrollgremium bestellt werden. Über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds hält die Bundesrepublik 20 Prozent an der Lufthansa und kann ihren Anteil noch auf eine Sperrminorität von 25 Prozent plus einer Aktie erhöhen.