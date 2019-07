Nach British Airways hat auch die Lufthansa vorübergehend alle Flüge nach Kairo ausgesetzt. Ein Unternehmenssprecher begründete die Maßnahme mit Sicherheitsbedenken.

Derzeit finde eine Evaluierung der Lage statt, hieß es, ohne dass weitere Hintergründe genannt wurden. Die Entscheidung sei vorsorglich getroffen worden. Am Sonntag sollen die Flüge wieder aufgenommen werden. Zuvor hatte British Airways mitgeteilt, dass für sieben Tage alle Flüge in die ägyptische Hauptstadt gestrichen worden seien. In London wurde lediglich mitgeteilt, die Sicherheit der Passagiere und der Crew-Mitglieder habe oberste Priorität. - Das britische Außenministerium weist in seinen Reisewarnungen für Ägypten auch auf eine erhöhte Terrorismus-Gefahr im Luftverkehr hin.