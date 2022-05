Antisemitismusvorwurf

Eine Passagiermaschine der Lufthansa fliegt kurz vor Frankfurt (picture alliance/dpa/Boris Roessler)

Am 4. Mai hatte das Personal der Airline mehr als 120 jüdische Passagiere in Frankfurt an der Weiterreise nach Budapest gehindert. Einige Passagiere hatten sich demnach laut Medienberichten geweigert, eine Maske zum Schutz gegen das Coronavirus aufzusetzen. Anschließend waren alle als orthodoxe Juden erkannbare Menschen vom Flug ausgeschlossen worden.

Rabbiner Teichtal: Antisemitismusvorwürfe durchaus legitim

Der Rabbiner Teichtal bezeichnete die Antisemitismusvorwürfe als durchaus legitim. Bei einem deutschen Konzern dürfe mehr Sensibilität erwartete werden. Ein gemeinsames Training für die Lufthansa werde folgen, hieß es in einer Mitteilung des Jüdischen Bildungszentrums Chabad Lubawitsch Berlin.

Bereits gestern hatte die Lufthansa auf Twitter den Vorfall bedauert , allerdings nicht erwähnt, dass es sich bei den betroffenen Fluggästen um orthodoxe Juden gehandelt hatte. Das löste weitere Kritik aus.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.