Nach monatelangen Verhandlungen hat sich die Bundesregierung mit der Lufthansa grundsätzlich auf den Umfang der Staatshilfen geeinigt.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Informationen aus Berlin. Die Einigung bewege sich im Rahmen des von der Bundesregierung vorgesehenen Rettungsplans, hieß es. Zustimmen müssten noch der Lenkungsausschuss des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die Gremien der Lufthansa sowie die EU-Kommission.



Nach bislang vorliegenden Angaben geht es um Staatshilfen in Höhe von neun Milliarden Euro. Der Bund will sich vorerst mit 20 Prozent direkt an der Lufthansa beteiligen. Dies läge unterhalb der Sperrminorität, mit der wichtige Entscheidungen blockiert werden könnten.