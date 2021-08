Angesichts der positiven Entwicklung bei der Lufthansa verringert der deutsche Staat seinen Anteil an der Fluggesellschaft.

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds werde seine Beteiligung am Konzern in den kommenden Wochen von 20 auf 15 Prozent reduzieren, teilte die Finanzagentur mit.



Die Lufthansa hatte in der Corona-Krise mit der Bundesregierung und der EU-Kommission ein insgesamt neun Milliarden Euro schweres staatliches Rettungspaket ausgehandelt. Sechs Milliarden Euro kamen aus dem Stabilisierungsfonds. Der größte Teil davon wurde als stille Einlage gewährt, für 300 Millionen Euro kaufte der Staat Lufthansa-Aktien. Da der Wert der Papiere wieder stieg, ist das Paket inzwischen mehr als eine Milliarde Euro wert.

