Bei der Lufthansa fallen im Schnitt pro Tag mehr als 60 Flugverbindungen aus.

Vorstand Hohmeister sagte dem "Hamburger Abendblatt" konzernweit seien in diesem Jahr etwa 18.000 Flüge gestrichen worden. Das entspreche einer zweiwöchigen Schließung des größten Lufthansa-Drehkreuzes in Frankfurt am Main. Lufthansa kündigte an, mehr Reservemaschinen einzusetzen.



Ein Großteil der Ursachen für Ausfälle und Verspätungen liegt nach Darstellung des Unternehmens aber an anderer Stelle - zum Beispiel bei der Flugsicherung, den Sicherheitskontrollen oder der Gepäckbeförderung.