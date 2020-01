Die Lufthansa wird den Iran und den Irak aufgrund der aktuellen Spannungen bis auf weiteres nicht mehr überfliegen.

Das teilte das Unternehmen am Vormittag mit. Der für heute geplante Flug von Frankfurt am Main nach Teheran sowie eine für Samstag angesetzte Verbindung nach Erbil würden gestrichen. Es solle noch entschieden werden, wie weiter verfahren werde. Auch andere Fluggesellschaften, wie beispielsweise Air France, hatten erklärt, als Vorsichtsmaßnahme bis auf weiteres Überflüge des Iran und des Irak zu vermeiden. Als Reaktion auf den Angriff hatten bereits die USA den Luftraum in der Region gesperrt.