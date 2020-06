Die Lufthansa hat vor einem Scheitern des staatlichen Rettungspaketes gewarnt.

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung könnte möglicherweise nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit zustandekommen, teilte der Vorstand mit. Dies würde bedeuten, dass das Unternehmen möglicherweise ein insolvenzrechtliches Schutzschirmverfahren beantragen müsste, falls es nicht unverzüglich zu einer anderen Lösung komme.



Hintergrund sind Äußerungen des Großaktionärs Thiele in einem Interview in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", in denen er Kritik an dem Rettungspaket geäußert hatte. Thiele, der seinen Anteil an der Lufthansa zuletzt auf 15 Prozent aufgestockt hatte, sieht den Bund in einer zu dominanten Rolle.



Die Aktionäre sollen am 25. Juni über das Rettungspaket abstimmen. Der Bund will Hilfen in Höhe von neun Milliarden Euro bereitstellen.