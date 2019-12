Die Arbeitsgerichte in Frankfurt und München haben den für heute geplanten Streik bei der Catering-Tochter der Lufthansa, LSG, untersagt.

Das teilte die Fluggesellschaft in Frankfurt am Main mit. Die Entscheidung sei damit begründet worden, dass bei LSG eine Friedenspflicht bestehe. Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, Rechtsmittel gegen den Beschluss einzulegen.



Verdi hatte zuvor angekündigt, die Beschäftigten sollten in Frankfurt und München für 24 Stunden die Arbeit niederlegen. Laut der Lufthansa sollte der Streik aber ohnehin ohne Auswirkungen auf den Flugplan bleiben.



Hintergrund des Konflikts ist der beschlossene Verkauf des Europageschäfts von LSG mit rund 7.000 Mitarbeitern. Verdi verlangt tarifliche Absicherungen für die Beschäftigten.