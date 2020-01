Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo erwägt einen unbefristeten Streik bei der Lufthansa.

Man werde im laufenden Tarifkonflikt zunächst noch einmal versuchen, die Ziele auf dem klassischen Verhandlungsweg durchzusetzen, heißt es in einer Mitteilung. Sollte dies scheitern, bleibe nur der Arbeitskampf. Da einzelne Streiktage bislang nichts bewirkt hätten, müsse man dann Druck mit "deutlich ausgeweiteten Maßnahmen" erzeugen. Gestern war der bereits dritte Versuch gescheitert, in die Schlichtung einzusteigen. Ufo begründete dies mit der Forderung der Lufthansa, für das gesamte Verfahren eine Friedenspflicht zu akzeptieren.



In dem Konflikt hat Ufo bereits mehrfach zu Arbeitsniederlegungen in Teilen des Lufthansa-Konzerns aufgerufen. Rund 2.000 Flüge fielen aus.