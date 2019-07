Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo hat der Lufthansa einen Streikverzicht angeboten.

Ufo wolle eine vierwöchige Friedenspflicht einhalten, teilte ein Gewerkschaftssprecher in Frankfurt mit. Bedingung sei allerdings, dass die Lufthansa vertraulichen Gesprächen zustimme, in denen die Rolle Ufos als Tarifpartner für die Airline geklärt werde. Lufthansa zweifelt bislang die Vertretungsberechtigung der Gewerkschaft für das Kabinenpersonal an.



Sollte Lufthansa bis Mittwoch nächste Woche den Vorschlag nicht annehmen, werde man bei den Töchtern Eurowings und Germanwings Urabstimmungen über Arbeitsniederlegungen abhalten, erklärte der Ufo-Sprecher.