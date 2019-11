Flugreisende müssen sich auf neue Streiks bei der Lufthansa und ihren Tochtergesellschaften einstellen.

Genaueres werde man am Montag Nachmittag bekanntgeben, teilte die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo mit. Die Mitglieder hätten sich in Urabstimmungen für Arbeitsniederlegungen ausgesprochen. Möglich sind Streiks dann außer bei der Lufthansa auch bei der Lufthansa Cityline, Eurowings, Germanwings und Sunexpress Deutschland. Zuletzt waren am 20. Oktober wegen eines Warnstreiks mehr als 100 Flüge ausgefallen.



Ufo erklärte zudem, die Mitglieder hätten den aus zwei Personen bestehenden Vorstand im Amt bestätigt. Vor erheblichen Querelen hatten dem Gremium sieben Vorstände angehört. Die Gewerkschaftsführung wird von der Lufthansa allerdings nicht als vertretungsberechtigt anerkannt. Der Konzern will gerichtlich überprüfen lassen, ob Ufo überhaupt noch berechtigt ist, Tarifverträge abzuschließen.