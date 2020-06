Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo hat zur Rettung der Lufthansa einen Verzicht auf einen Teil des Gehalts ihrer Mitglieder ausgeschlossen. Das Einkommen des Kabinenpersonals liege wesentlich niedriger als die Bezüge der Pilotinnen und Piloten, sagte der Ufo-Vorsitzende Flohr im Deutschlandfunk. Von daher würden Einbußen die Existenzen der Flugbegleiter gefährden.

Dennoch sei man bereit, die Lufthansa in der Coronavirus-Krise zu unterstützen. Denkbar sei etwa, die Zuschläge bei Langstreckenflügen zu streichen oder den Arbeitgeberanteil bei der Altersvorsorge zeitweise zurückzustellen.



Die Piloten-Gewerkschaft Cockpit hatte bereits angeboten, in der Corona-Krise freiwillig auf bis zu 45 Prozent des Gehalts zu verzichten, um Arbeitsplätze zu sichern. Nach Angaben der Lufthansa gibt es im Moment rechnerisch 22.000 Vollzeitstellen zu viel im Konzern. Der Staat will die wirtschaftlich angeschlagene Fluggesellschaft mit einem Rettungspaket in Höhe von neun Milliarden Euro stützen.



Sie können das gesamte Interview hier nachhören.

