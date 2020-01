Die Flugbegleitergewerkschaft UFO wird im Tarifstreit mit der Deutschen Lufthansa erneut streiken.

Ein UFO-Sprecher teilte gestern Abend mit, die Gewerkschaft werde am kommenden Mittwoch Details zum Arbeitskampf bekanntgeben. Es sei davon auszugehen, dass die Arbeitsniederlegungen ausgeweitet würden. UFO hatte angekündigt, unbefristete Streiks rechtlich zu prüfen.



Ein drittes Schlichtungstreffen von UFO und Lufthansa war am Donnerstag ohne Ergebnis geblieben. Die Tarifparteien sind tief zerstritten, auch was ihre grundsätzliche Zusammenarbeit betrifft.