In den Verhandlungen über mögliche Hilfen prüft die Lufthansa eine Insolvenz in Eigenverwaltung.

Entsprechende Informationen der Gewerkschaft Ufo wurden von Seiten der Fluggesellschaft in Frankfurt am Main bestätigt. Ein solches Schutzschirmverfahren hat bereits Condor durchlaufen. Das Unternehmen wird in diesem Fall unter die Aufsicht eines Sachwalters gestellt und könnte unter dem bisherigen Management die Sanierung angehen. Auch ein direkter Staatseinstieg bei der Lufthansa steht derzeit zur Diskussion.