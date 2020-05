Die Verhandlungen zwischen der Lufthansa und der Bundesregierung befinden sich nach Angaben der Fluggesellschaft in einem fortgeschrittenen Stadium.

In einer Pflichtmitteilung an die Börse heißt es, das Management verhandele weiter über Stabilisierungsmaßnahmen ivon bis zu 9 Milliarden Euro. Ein Drittel davon solle als Darlehen von der staatlichen Förderbank KfW bereitgestellt werden. Auf dem Tisch liege zudem eine direkte Beteiligung des Staates von 20 Prozent sowie eine Anleihe im Wert von fünf Prozent plus einer Aktie. Im Ergebnis könnte dies dazu führen, dass der Bund eine Sperrminorität erhält. Darüber hinaus sollen zwei Sitze im Aufsichtsrat "in Abstimmung mit der Bundesregierung" besetzt werden. Der Luftfahrtkonzern betonte, er strebe einen baldigen Abschluss der Gespräche an.



Ziel sei, die Solvenz des Unternehmens nachhaltig zu sichern. Der Flugbetrieb der Lufthansa war im Zuge der Corona-Krise weitgehend erlahmt.