Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo bestreikt erneut Teile des Lufthansa-Konzerns

Wie die Gewerkschaft in Frankfurt am Main mitteilte, sollen am Sonntag Flüge von Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und SunExpress bestreikt werden und zwar bundesweit zwischen 5 und 11 Uhr. Betroffen wären dann mehrere hundert Flüge. Die Kernmarke Lufthansa selbst soll den Angaben zufolge diesmal nicht erneut bestreikt werden.



Hintergrund ist ein Konflikt um einen gekündigten Tarifvertrag und die Vertretungsbefugnis von UFO für das Kabinenpersonal.