Der Linken-Abgeordnete Lutze hat das vereinbarte Rettungspaket für die angeschlagene Lufthansa kritisiert.

Er sagte im Deutschlandfunk, im Grundsatz sei es richtig, das Unternehmen zu retten. Allerdings sei die Sicherung der Beschäftigung kein Thema in der getroffenen Vereinbarung. Außerdem nannte Lutze es falsch, dass der Bund nicht automatisch eine Sperrminorität im Konzern erhalte, obwohl er neun Milliarden Euro investiere. - Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte im ZDF, der Bund brauche nicht mehr Mitsprache bei der Lufthansa. Man könne mit dem Paket auch so mehr als 100.000 Arbeitsplätze retten.



Unklar ist auch, ob die EU-Kommission dem Plan zustimmt. Bundeskanzlerin Merkel kündigte einen "harten Kampf" an, weil Brüssel die Hilfen nur unter hohen Auflagen genehmigen wolle. Nach Informationen des "Handelsblatts" fordert die Kommission unter anderem, dass die Lufthansa wertvolle Start- und Landerechte an den Hauptstandorten Frankfurt am Main und München abgibt, was die Bundesregierung ablehne.