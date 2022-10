Quartalsabschluss

Die Lufthansa macht im dritten Quartal mehr als 800 Millionen Euro Überschuss (dpa / picture alliance / Boris Roessler)

Im letzten Jahr hatte die Fluglinie in der gleichen Zeit noch einen Verlust von 72 Millionen verbucht. Auch für das sonst eher schwache vierte Quartal erwartet das Unternehmen schwarze Zahlen. Vorstandschef Spohr sagte in Frankfurt am Main, die Lufthansa Group habe die Pandemie wirtschaftlich hinter sich gelassen und blicke optimistisch in die Zukunft. Auch die noch verbliebenen Staatshilfen für die Auslandstöchter Austrian und Brussels sollten bis Ende Dezember zurückgezahlt werden.

