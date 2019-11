Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag die Beschäftigten der Lufthansa-Catering-Tochter LSG zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen.

Verdi erklärte in Berlin, man rechne vor allem in Frankfurt und München mit Ausfällen und Verspätungen insbesondere bei Langstreckenflügen. Hintergrund des Konflikts ist der angekündigte Verkauf des europäischen LSG-Teils an die Schweizer Gategroup. Die Gewerkschaft erklärte, man fordere die Lufthansa auf, vor der Unterzeichnung des Kaufvertrags das Einkommen der rund 7.000 deutschen Beschäftigten der LSG tarifvertraglich abzusichern.