In der Coronakrise hat die Lufthansa erstmals Zahlen genannt, wieviele Arbeitnehmer derzeit nicht benötigt werden.

Der Personalüberhang belaufe sich rechnerisch auf 22.000 Vollzeitstellen, erklärte eine Unternehmenssprecherin nach einem Treffen mit den Gewerkschaften UFO, Verdi und Vereinigung Cockpit in Frankfurt am Main. Lufthansa will mit den Gewerkschaften noch vor der außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni Vereinbarungen über Teilzeitlösungen und geringere Personalkosten erzielen.

Betriebsbedingte Kündigungen sollen wenn möglich vermieden werden. Die Fluggesellschaft ist auf milliardenschwere Staatshilfen angewiesen. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung der Aktionäre.