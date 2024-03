Streik des Bodenpersonals

Wegen des Verdi-Warnstreiks im Lufthansa-Tarifkonflikt fallen viele Flüge aus (Archivfoto). (IMAGO / Sven Simon )

Wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte, werden am Donnerstag und am Freitag jeweils rund 1.000 Flüge ausfallen. Betroffen seien vor allem die Flughäfen in Frankfurt am Main und in München. Die Fluggesellschaft bemühe sich, zehn bis 20 Prozent des ursprünglichen Plans aufrechtzuhalten. Die Gewerkschaft Verdi hatte das gesamte Bodenpersonal zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Es ist bereits die fünfte Warnstreikwelle in dem Tarifkonflikt und die dritte mit direkten Auswirkungen auf die Passagiere.

Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Geld und eine Inflationsausgleichsprämie bei einem Jahr Laufzeit. Die Lufthansa bietet bei 28 Monaten Laufzeit 10 Prozent höhere Gehälter.

