Die Aktionäre der Lufthansa haben dem Einstieg des Staates bei der Lufthansa im Rahmen eines milliardenschweren Rettungspakets zugestimmt.

Der Beschluss habe eine Mehrheit von 98 Prozent des anwesenden Kapitals gefunden, erklärte Aufsichtsratschef Kley auf der außerordentlichen Hauptversammlung. Zuvor hatte er gewarnt, ohne Unterstützung drohe der Lufthansa die Insolvenz.



Konkret geht es um Hilfen in Höhe von neun Milliarden Euro. Vorgesehen sind 5,7 Milliarden Euro Stille Einlagen des Staates, ein Aktienpaket für rund 300 Millionen Euro sowie bis zu drei Milliarden Euro Kredit von der staatlichen Förderbank KfW.



Die Fluglinie steht nun vor erheblichen Einschnitten und Kostensenkungen. Zuvor hatten sich Geschäftsführung und die Gewerkschaft Ufo auf erste Sparmaßnahmen verständigt. Die EU-Kommission genehmigte die direkten Staatshilfen unter Auflagen. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss die Lufthansa allerdings Start- und Landerechte in Frankfurt am Main und München abgeben. Die irische Fluggesellschaft Ryanair will rechtlich gegen die deutschen Staatshilfen für die Lufthansa vorgehen.