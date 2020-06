Der Lufthansa-Aufsichtsratsvorsitzende Kley hat die Aktionäre auf der außerordentlichlichen Hauptversammlung um Zustimmung zum Rettungspaket gebeten. Der Einstieg des Staates diene nur der Stabilisierung des Unternehmens, sagte Kley.

Einen politischen Einfluss werde es nicht geben. Zuvor hatten sich Geschäftsführung und die Gewerkschaft Ufo auf Sparmaßnahmen verständigt. Vorgesehen sind Kürzungen von mehr als einer halben Milliarde Euro bis Ende 2023. Dafür soll es für vier Jahre keine betriebsbedingten Kündigungen für die Kabinenmitarbeiter geben. Die Luftverkehrsexpertin und frühere Lufthansa-Managerin Ziegler sagte im Deutschlandfunk, das Unternehmen sei für die Corona-Krise zu groß dimensioniert. Das Rettungspaket sichere nur die Liquidität.

EU-Kommission gibt grünes Licht

Die EU-Kommission hatte die geplanten direkten Hilfen der Bundesregierung in Höhe von sechs Milliarden Euro heute Vormittag unter Auflagen genehmigt. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss die Lufthansa Start- und Landerechte in Frankfurt am Main und München abgeben. Die irische Fluggesellschaft Ryanair will rechtlich gegen die deutschen Staatshilfen für die Lufthansa vorgehen.