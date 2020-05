Der irische Billigflieger Ryanair will gegen das milliardenschwere Rettungspaket für die Lufthansa vor Gericht ziehen.

Ryanair-Chef O'Leary sprach von einer illegalen Staatshilfe und kündigte an, beim Europäischen Gerichtshof Einspruch einzulegen. Die von der Bundesregierung gewährten Staatshilfen schadeten dem Wettbewerb in Europa, betonte er. Ryanair klagt bereits gegen die Staatshilfen für Air France und die skandinavische SAS.



Über die Hilfen für die Lufthansa entscheidet noch die EU-Kommission. CSU-Chef Söder wandte sich in diesem Zusammenhang gegen mögliche Auflagen. Sollte die Lufthansa Start- und Landerechte an den Hauptstandorten Frankfurt und München an andere Fluggesellschaften abgeben müssen, wäre dies eine nicht verständliche Gängelung, sagte der bayerische Ministerpräsident in München. Deutschland wolle Europa in der Krise helfen, dafür müsse Europa Deutschland aber auch helfen lassen, so Söder.