Der irische Billigflieger Ryanair will gegen das milliardenschwere Rettungspaket für die Lufthansa vor Gericht ziehen.

Ryanair-Chef O'Leary sprach von einer illegalen Staatshilfe und kündigte an, beim Europäischen Gerichtshof Einspruch einzulegen. Die von der Bundesregierung gewährten Staatshilfen schadeten dem Wettbewerb in Europa, betonte er. Ryanair klagt bereits gegen die Staatshilfen für Air France und die skandinavische SAS.



Über die Hilfen für die Lufthansa entscheidet noch die EU-Kommission. CSU-Chef Söder wandte sich in diesem Zusammenhang gegen mögliche Auflagen. Sollte die Lufthansa Start- und Landerechte an den Hauptstandorten Frankfurt und München an andere Fluggesellschaften abgeben müssen, wäre dies eine nicht verständliche Gängelung, sagte der bayerische Ministerpräsident in München. Deutschland wolle Europa in der Krise helfen, dafür müsse Europa Deutschland aber auch helfen lassen, so Söder.

Unterschiedliches Echo

Die Einigung der Bundesregierung mit der Lufthansa über Finanzhilfen hatte ein unterschiedliches Echo ausgelöst. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Theurer sieht in der Vereinbarung eine Teilverstaatlichung des Lufthansa-Konzerns. Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), er befürchte, dies könne der Einstieg in die Verstaatlichung von Unternehmen sein. Es sei richtig, dass ein strategisch wichtiges Unternehmen wie die Lufthansa Kredithilfen bekomme - aber eine staatliche Beteiligung halte die FDP für gefährlich. Zudem könne es nicht sein, dass der Staat Konzerne rette, aber Mittelstand und Handwerker nur Kredite erhielten oder zum Insolvenzrichter müssten.

Staatshilfe in Höhe von neun Milliarden Euro

Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprach von langen und zähen Verhandlungen, aber einem akzeptablen Ergebnis für das Unternehmen, die Regierung und die Arbeitnehmer. Tausende Jobs könnten so gesichert werden. Die Airline sei wegen der Pandemie schuldlos in eine schwierige Lage geraten, sagte Bundesfinanzminister Scholz. Die Staatshilfen seien deshalb eine "sehr, sehr gute Lösung", um die Krise zu überbrücken, und trügen den Interessen des Steuerzahlers sowie des Unternehmens Rechnung.



Der Staat bewahrt die Airline mit stillen Einlagen von insgesamt 5,7 Milliarden Euro, einem staatlich abgesicherten Kredit von bis zu drei Milliarden Euro und einer direkten Beteiligung an der Lufthansa in Höhe von 20 Prozent oder 300 Millionen Euro vor der Pleite. Die Lufthansa ist in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, weil wegen Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie der weltweite Luftverkehr seit März nahezu zum Erliegen kam.

