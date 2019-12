Im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und der Kabinengewerkschaft Ufo haben die Schlichter ihre Arbeit aufgenommen.

Ex-Arbeitsagentur-Chef Weise und der frühere brandenburgische Ministerpräsident Platzeck kamen in Frankfurt am Main mit den Tarifparteien zusammen. Zunächst solle es nur um die von Ufo aufgestellten und bereits bestreikten Forderungen gehen. Beide Seiten haben aber betont, weitere Probleme in einer "großen Schlichtung" zu lösen. - In dem Konflikt hat es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben.