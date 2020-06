Bundesfinanzminister Scholz sieht das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa nicht in Gefahr.

Der SPD-Politiker sagte in Berlin, es handle sich um eine ausgewogene Lösung mit der EU-Kommission. Er hoffe, dass die Aktionäre der Hauptversammlung Ende des Monats das Rettungspaket unterstützten. Die Lufthansa hatte davor gewarnt, dass unter Umständen nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit zustandekommen könnte. Hintergrund sind Äußerungen des Großaktionärs Thiele. Dieser hatte in einem Interview in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" Kritik an der staatlichen Aktienbeteiligung von 20 Prozent geäußert. Der Bund will dem Unternehmen Hilfen in Höhe von neun Milliarden Euro bereitstellen.