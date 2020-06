Wegen des Streits um eine mögliche Beteiligung des Bundes an der Lufthansa hat Bundesfinanzminister Scholz Medieninformationen zufolge für morgen Vormittag ein Krisentreffen geplant.

An dem Gespräch sollten Lufthansa-Chef Spohr und der Großaktionär Thiele teilnehmen, wie die "Bild am Sonntag" berichtet. Thiele hält 15 Prozent der Lufthansa-Aktien und ist damit größter Einzelaktionär. Er hatte damit gedroht, bei der Aktionärsversammlung am 25. Juni sein Veto gegen eine Staatsbeteiligung einzulegen. Diese solle den wegen der Corona-Krise in wirtschaftliche Schieflage geratenen Konzern retten.



Die zwischen der Bundesregierung und der Lufthansa erzielte Einigung sieht eine Unterstützung von neun Milliarden Euro und Mitbestimmungsrechte über den Aufsichtsrat vor.