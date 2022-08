Quartalsbilanz

Für das gute Gewinn-Ergebnis bei der Lufthansa ist vor allem die Logistiksparte verantwortlich. (dpa/Arne Dedert)

Wie der Konzern in Frankfurt am Main mitteilte, lag der Nettogewinn im zweiten Quartal zwischen April und Juni bei 259 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum vor einem Jahr hatte die Lufthansa noch einen Verlust von 756 Millionen Euro verbucht. Der Umsatz belief sich auf 8,5 Milliarden Euro - fast dreimal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Für das Ergebnis ist vor allem die Logistiksparte verantwortlich. Dagegen blieben die einzelnen Airlines wie Lufthansa, Austrian Airlines und Eurowings in den roten Zahlen. Konzernchef Spohr sprach von einem insgesamt "starken Ergebnis" nach einem herausfordernden Halbjahr für Fluggäste und Beschäftigte. Nun müsse der Flugbetrieb weiter stabilisiert werden.

Die Lufthansa sieht sich derzeit mit zwei Tarifkonflikten konfrontiert. Die Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi über einen Tarifvertrag für das Bodenpersonal werden heute fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.